Подмена голоса и дипфейки: как мошенники обходят защиту гаджетов с помощью нейросетей

Исследователи Института кибербезопасности факультета искусственного интеллекта РУДН имени Патриса Лумумбы выяснили, что успешные атаки на смартфоны в большинстве случаев зависят от действий самих пользователей, а не от брешей в защите устройств. Злоумышленники сместили фокус с поиска технических уязвимостей на методы социальной инженерии, активно применяя технологии искусственного интеллекта, дипфейки и манипулятивные техники, пишет РИА Новости.

Психологическое воздействие и роли нейросетей в атаках

Директор Института кибербезопасности РУДН Татьяна Кикоть‑Глуходедова пояснила, что техническая защита современных гаджетов находится на высоком уровне, поэтому мошенники атакуют непосредственно владельцев устройств. В сочетании с искусственным интеллектом социальная инженерия позволяет мошенникам подделывать голоса, создавать реалистичные видеосообщения (дипфейки), генерировать персонализированный фишинг и проводить массовые автоматические обзвоны. В результате пользователи часто не могут отличить общение с ботом от разговора с реальным человеком.

Угроза передачи персональных данных в нейросети

Отдельное внимание специалисты РУДН обратили на растущую опасность добровольной загрузки личных документов и файлов в сторонние нейросети. Пользователи часто не задумываются о том, что вся попадающая в интернет информация сохраняется там навсегда. Эксперты подчеркивают, что раздача разрешений приложениям и бесконтрольная передача персональных данных существенно повышают риски утечек.

Рекомендации по цифровой грамотности и планы исследований

Для снижения рисков специалисты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов, своевременно обновлять операционную систему, использовать сложные пароли с многофакторной аутентификацией и регулярно проверять разрешения программ. В дальнейшем ученые РУДН планируют продолжить изучать угрозы ИИ и разработать обучающие программы по распознаванию манипуляций.