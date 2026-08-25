В Люберцах к 1 сентября откроется детский сад в ЖК «Томилино Парк»

Группа «Самолет» завершает подготовительные работы перед открытием третьего детского сада в ЖК «Томилино Парк» в городском округе Люберцы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение рассчитано на 360 мест, оно находится по адресу: улица Военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), 5. Там смогут принять 15 групп детей в возрасте от трех до семи лет, а также трудоустроить 69 человек — педагогов и сотрудников административного персонала.

В здании три этажа, его площадь превысила 4,6 тыс. кв. м. В нем обустроили групповые, пространства для занятий и работы специалистов, музыкальный зал, медицинский блок с процедурной, пищеблок, физкультурный зал, кабинеты логопеда и психолога и помещение для проведения кружковых и развивающих занятий.

На территории для каждой группы предусмотрена собственная игровая площадка, есть спортивная площадка для занятий на открытом воздухе, пространство для изучения правил дорожного движения и площадка для проведения праздников и других мероприятий.

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