«Это не всегда про дополнительный доход»: новая тенденция замечена в российском регионе

Совместный анализ сервисов Авито Работа и Купер показал, что женщины все чаще выбирают работу курьером. Жительницы Приморского края рассказали, почему выбирают такую работу, сообщил vostokmedia.com.

Приморская курьерша назвала преимущества работы. Для женщины важно успевать выполнять домашние дела. Она уже имеет опыт доставок, поэтому знает время активации клиентов. В этот период старается брать заказы. В случае необходимости выполняет заказ с ребенком.

«Удобно, что действительно сама строю свой график и частенько стали чаевые давать», — поделилась приморская курьерша.

Сотрудница курьерской службы из Владивостока рассказала, что со временем привыкла к новой работе. Часто она встречает приятных людей, которые придерживают дверь или помогают другим способом. Иногда женщине бывает тяжело физически. Один из бонусов — чаевые.

«Раньше стеснялась брать, теперь понимаю, что это нормально», — поведала сотрудница курьерской службы из Владивостока.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков высказал мнение, что работа в службе доставки позволяет современным женщинам совмещать много ролей: сотрудницы, мамы, жены, хозяйки. По мнению эксперта, иногда работа курьером — это не способ заработка, а возможность поддерживать себя физически, общаться с людьми, получать новый опыт.

«Курьерская доставка идеально встраивается в этот насыщенный ритм жизни, предлагая не просто работу, а удобный, стабильный и быстрый инструмент для реализации различных запросов — и это не всегда про дополнительный доход», — комментирует эксперт.

