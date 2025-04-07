«Это очередной цирк»: заседание по делу Гуцул приостановили в связи с угрозой минирования

Депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску проинформировал, что заседание суда по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул приостановлено в связи с поступлением анонимного сообщения о минировании здания, сообщил ТАСС.

Вадим Фотеску вышел к сторонникам Гуцул, которые собрались возле здания суда и рассказал о причинах переноса заседаний. По словам депутата, появилась информация о минировании. Он выразил уверенность, что теперь начнутся стандартные проверки.

«Это очередной цирк. Нам объявили, что поступил звонок и здание суда якобы заминировано. Сейчас начнутся стандартные проверки», — сказал он.

По данным издания, собравшихся возле здания суда сторонников Гуцул призвали отойти в сторону. На место происшествия прибыли правоохранительных органов и пожарной службы. В настоящее время здание оцеплено. Участников судебного заседания, как и других людей, эвакуировали из здания суда. Адвокат Сергей Морару проинформировал, что заседание начнется в 16:00.

По информации издания, прокуроры настаивают на аресте активистки бывшей партии «Шор» Светланы Попан. Общественницу подозревают в нарушениях при финансировании партии «Шор». Аналогичные обвинения предъявили Гуцул. На сегодняшнем заседании суд планирует объявить свое решение по данному вопросу.

Ранее адвокат назвал решение суда об аресте Гуцул политическим шагом.