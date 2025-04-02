Адвокат назвал решение суда об аресте Гуцул политическим шагом

Молдавские судьи отклонили апелляцию по поводу ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул под давлением официального Кишинева. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Морару, его заявление привело РИА Новости.

Суд Кишинева вынес 28 марта решение об аресте Гуцул, которую задержали за три дня до этого. После решения суда об аресте политика была подана апелляция, которую отклонили в среду, 2 апреля. По утверждению юриста, это решение было предсказуемым, поскольку двоих судей, рассматривавших ходатайство, специально делегировали в Апелляционную палату.

«Решение, которое не понравится власти, автоматически возвращает этих судей обратно. Это указывает на то, что судьи были вынуждены принимать политически мотивированные решения, а не решения, основанные на законе», — указал Морару.

Ранее сообщалось, что Гуцул из мест заключения обратилась к генсеку ООН Гутерришу. Она заявила, что находится в «одной из самых жутких тюрем Европы», и попросила помочь ей самой и всей Гагаузской автономии.