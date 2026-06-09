«Это памятник разбитому сердцу»: свадебное платье «стоит» у мусорных баков в Химках и пугает жителей

В Химках жители жилого комплекса «Солнечная система» обнаружили возле мусорных баков странный предмет. Видео с необычной находкой появилось в одном из местных пабликов, рассказал REGIONS. На кадрах видно пышное свадебное платье из фатина. Но наряд не валялся в куче отходов, а стоял вертикально, и его очертания напоминали человеческую фигуру. Проезжавший мимо автомобилист не удержался и снял загадочную картину на телефон.

«Значит еду я такой в „Солнечной системе“ и тут нашел сбежавшую невесту», — прокомментировал увиденное мужчина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

Ролик моментально завирусился в городских сообществах, а находку окрестили «призраком невесты». Комментаторы наперебой строили догадки: что приключилось в этом ЖК и как красивое платье оказалось на улице.

«Это памятник разбитому сердцу», — философски заметил один из комментаторов.

Некоторые отнеслись к происшествию с иронией. Шутники предположили, что владелец просто «сдал бывшую в утиль» или что торжество отменилось в последнюю секунду — буквально у дверей ЗАГСа.

Других пользователей вид одиноко стоящего наряда в сумерках всерьез испугал. Встретить такую «невесту» ночью во дворе, по мнению химчан, испытание для самых крепких нервов.

REGIONS напоминает: в Химках есть и культурные способы расставаться с ненужным гардеробом. Старые вещи принимают на переработку пункты «Собиратор», «Добрые Вещи», а также площадки «Мегабак» на Машинцева и Горького в Сходне.

Ранее сообщалось, что мужчина залез в мусорный бак и оказался в мусоровозе.