«Это просто лукавство»: Иерей Георгий объясняет желание заменить Хэллоуин тыквенным спасом

Иерей Георгий объясняет, что существует три Спаса, которые признает православная церковь: Медовый, Ореховый и Яблочный. Праздники отмечают летом. Они имеют древнюю историю и в своей основе связаны с Христом. В православной церкви нет тыквенного спаса.

В русской культуре всегда был праздник урожая, который отмечали осенью. Никаких религиозных корней он не имеет. Иерей Георгий считает, что некоторые современные люди пытаются, как прежде праздновать Хэллоуин, но прикрываться другими названиями.

«На мой взгляд, это просто лукавство: мы не будем повторять слово «Хэллоуин“, но у нас есть свой праздник — «тыквенный спас». А ведь по сути это не что иное, как поклонение тыкве», - Udm-info объяснил иерей Георгий, настоятель храма села Шолья Камбарского района

Поклонение плодам или растениям свойственно язычеству. Люди хотят заменить названия, но традиции не меняют: из тыквы вырезают какие-либо куски, придают ей формы. Детям предлагают наряжаться в костюмы. Иерей Георгий считает, что категорически запрещать младшему поколению тоже ничего не стоит, но можно приучать их к другим традициям.

«У нас ведь 4 ноября будет большой светлый праздник иконы Казанской Божьей Матери. Не каждый школьник знает историю этого праздника. О том, как чудотворная икона явилась во сне маленькой девочке, пришла к людям сквозь пожар и прославилась многочисленными чудесами, не раз спасала нашу страну. Почему бы не рассказать детям об этом? А день, посвященный тыкве, у меня вызывает только недоумение и улыбку», - рассказал иерей Георгий

Аналогичного мнения придерживается представитель нижегородской епархии Алексей Пестрецов. Он акцентирует внимание на том, что никого тыквенного спаса не существует и призывает чтить праздники, которые близки нашим традициям.

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Поводом для дискуссий стало сообщение о том, что в ижевской школе собираются праздновать тыквенный спас. Детям предложили выбрать яркий костюм и принять участие в конкурсах. Сообщается, что позже анонс был удален.

Можно спорить о том, стоит ли праздновать Хэллоуин. Отрицать же, что сейчас сезон тыкв, невозможно. Участник кулинарных шоу Александр Лутовин поделился доступными и вкусными рецептами из сезонного плода.