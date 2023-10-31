Участник кулинарных шоу Лутовин поделился вкусными способами приготовления тыквы

Участник кулинарных шоу Александр Лутовин рассказал, какие необычные блюда можно приготовить из тыквы. Жители Оренбургской области также поделились своими секретными ингредиентами, сообщает 56orb.ru .

Участник кулинарных шоу Александр Лутовин предложил два рецепта приготовления тыквы. Первый порадует сладкоежек. Для приготовления «карамельки» тыкву чистят, режут на кусочки примерно в 1 см и запекают на фольге, предварительно смазывая оливковым маслом.

«Нам понадобиться 1 300 г тыквы, 4 столовые ложки коричневого сахара, 3 столовые ложки оливкового масла, 60 гр сливочного масла или больше», - рассказывает участник кулинарных шоу Александр Лутовин

Когда тыква выложена на противень, алгоритм действий следующий:

«Добавляем сахар, с верху кусочки сливочного масла ложим. Отправляем в духовку на 25 мин и выпекаем при температуре 180°. Подается блюдо с йогуртом или сметаной»

Александр Лутовин также рекомендует приготовить крем-суп из тыквы:

«Тыкву очищаем, тушим на огне, солим, перчим. Потом взбиваем в пюре овощ с помощью блендера. Добавляем сливок, можно 10 процентных. Затем ставим на огонь, доводим до кипения и подаем со сливочным маслом. Еще секрет. Также берем тыквенные семечки жаренные и очищенные, ими мы украшаем блюдо, добавляем веточку петрушки и обязательно сливочное масло», — рассказал участник кулинарных шоу.

Жители Оренбургской области оказались не менее креативными. Одна женщина предложила приготовить тыквенные котлеты. Она поделилась рецептом. Еще предложила взять из интернета способ приготовления мантов, только фарш заменить на тыкву.

Фото: [ 56orb.ru ]

Еще одна оренбурженка отмечает, что тыква сочетается с мясом. Особенно вкусно получаются пироги с мясом и тыквой. Тесто можно готовить самостоятельно или воспользоваться готовым, которое продается в магазинах.

«Это самый осенний пирог, который оценят как дети, так и взрослые. Причем он очень прост в приготовлении. Нам понадобится грам 350 муки, вода, растительное масло, примерно 300 гр тыквы, столько же фарша, луковица, яйцо, соль и перец по вкусу. Замешиваем тесто: соединяем воду и масло, соль. Посыпаем муку и вымешиваем. Можно добавить к тесту сметану. Для начинки нужно соединить фарш и кубики тыквы, лук, затем посолить и поперчить», — рассказала оренбурженка Мария.

После начинку выкладывают на тесто и накрывают вторым пластом теста. В середине делают отверстие для выхода пара. Смазывают желтком и выпекают, ориентируясь на особенности духовки. Мария выпекает примерно 60 минут.

Несмотря на полезные свойства, некоторым людям категорически запрещено есть тыкву. Диетолог Анастасия Кондаурова рассказала, кому стоит отказаться от блюд с данным ингредиентом. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».