«Три заявки из четырех — отказ». Почему россиянам не дают кредиты?

Российские банки отклоняют около 75% заявок граждан на кредиты, несмотря на снижение ключевой ставки. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель отдела юридического сопровождения клиентов ГК Cosmovisa Элина Бакаева.

«Займы дешевеют, но получить их сложнее из-за ужесточения требований, особенно для самозанятых и граждан с неофициальными доходами», — отметила Бакаева.

По ее словам, Банк России ограничивает выдачу кредитов людям с высокой долговой нагрузкой на фоне ухудшения качества розничного кредитного портфеля. Банки стали уделять больше внимания доходу, который можно подтвердить данными ФНС и другими официальными документами.

Перед подачей заявки Бакаева советует погасить просрочки и проверить кредитную историю на ошибки. Обращаться одновременно рекомендуется не более чем в два банка, поскольку множественные запросы отражаются в кредитной истории и могут насторожить кредиторов.

При оформлении ипотеки эксперт советует сначала проверить соответствие условиям программ господдержки — семейной, дальневосточной или IT-ипотеки. Ставки по ним ниже рыночных, но требования зависят от конкретной программы и банка, заключила Бакаева.

Ранее эксперт Межевикин заявил, что ипотека подешевеет только при ставке ЦБ около 10%.