«30 дней вместо 60». Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян

С 15 сентября Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан России с 60 до 30 дней. Об этом в своем телеграм-канале напомнил консульский департамент МИД России.

«В отношении граждан России будут действовать положения соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Таиланд об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан 2005 года, согласно которым допускается въезд, выезд и пребывание на территории Таиланда без необходимости оформления виз не более 30 дней», — говорится в сообщении.

Дипломаты также напомнили об ограничениях на так называемые visa-run — кратковременные выезды из страны через наземные пункты пропуска с последующим возвращением для продления срока пребывания.

Ранее сообщалось о том, что Таиланд стал лидером зарубежной недвижимости для россиян.