«Пока родители спали». На Сахалине 13-летний подросток взял машину и попал в ДТП

В Охе 15 сентября около трех часов ночи произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

По предварительной информации, 13-летний подросток, пока родители спали, взял ключи от Toyota Mark II. Вместе с двумя друзьями он отправился кататься по городу.

На улице 50 лет Октября в районе дома № 39 подросток не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

В аварии пострадали водитель и пассажиры 14 и 15 лет. Всех троих госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции напомнили родителям, что дети не должны иметь доступа к ключам от автомобиля. Там также отметили, что ночная поездка без разрешения взрослых могла привести к более тяжелым последствиям.

Ранее сообщалось о том, что в Холмском районе водитель погиб при опрокидывании автомобиля.