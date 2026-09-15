«Юбилей перенесли». В Санкт-Петербурге отменили концерт Ларисы Долиной

Юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен был состояться 15 ноября в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей — отмена!» — говорится в афише на официальном сайте концертной площадки.

Изначально выступление планировалось на конец февраля, однако позднее его перенесли на ноябрь. Директор певицы Сергей Пудовкин в комментарии 78.ru уточнил, что речь идет не об окончательной отмене, а об очередном переносе.

«Ну есть другие планы по выезду. Все в процессе», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Долина столкнулась с шестикратным отказом в прописке в Москве.