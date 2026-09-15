«Две канистры в неделю». Costco ограничила продажу моторного масла в США

В США покупатели моторного масла столкнулись с нехваткой продукции и ростом цен. Торговая сеть Costco ввела ограничение на продажу масла Kirkland Signature — не более двух упаковок в неделю. Стоимость стандартного набора почти достигла $58. Об этом сообщила газета New York Post.

Речь идет о двух канистрах синтетического масла 0W-20 или 5W-20 общим объемом около 9,5 литра. Ранее комплект можно было приобрести примерно за $30. Причиной подорожания стал дефицит базовых масел III группы, которые используют при производстве синтетических смазочных материалов.

Перебои с поставками усилились после остановки предприятий на Ближнем Востоке. До кризиса страны Персидского залива обеспечивали около 44% потребностей США в этом сырье. Среди наиболее пострадавших объектов оказалось предприятие Shell Pearl в Катаре, выпускавшее около 4,77 миллиона литров продукции в сутки.

С февраля по август розничные цены на моторные масла выросли на 24,2%. Производители продолжают искать альтернативных поставщиков сырья.

Ранее сообщалось о том, что потеря резервуаров в Абхе может вынудить Aramco сократить переработку.