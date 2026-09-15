«Небольшая порция торта». Эндокринолог рассказала, как похудеть без отказа от сладостей

Снижение массы тела зависит не от того, насколько продукт считается полезным, а от его количества и общей калорийности рациона. При этом полностью отказываться от любимых блюд необязательно, рассказала эндокринолог Мария Елесина в интервью изданию «Здоровье Mail» .

Врач отметила, что даже орехи, авокадо, сыр, масла и сухофрукты способны привести к избытку калорий из-за высокой энергетической ценности. Кроме того, переедание могут провоцировать чипсы, мороженое, соусы, колбасы и выпечка. Сочетание жиров, сахара и соли в таких продуктах способно усиливать желание есть дальше.

Для более длительного насыщения специалист советует добавлять в рацион источники белка и клетчатки. При снижении веса, по ее словам, достаточно умеренного дефицита в 200–300 ккал в сутки. При этом исключать сладости полностью не требуется. Небольшая порция торта не помешает снижению веса, если вписывается в суточную норму, а основа рациона остается сбалансированной.

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