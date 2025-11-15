«Это самое малое, что мы можем сделать»: льготные места для доноров появились в автобусах Подольска

В автобусах Подольска появились льготные места для доноров. Цель акции — продемонстрировать благодарность и уважение горожанам, которые готовы сдавать кровь ради помощи нуждающимся.

Льготные места появились примерно на 20 маршрутах, которые проходят возле станции переливания крови. Найти такое место в общественном транспорте легко: на специальных наклейках указано, что на местах для пассажиров с детьми и инвалидов вправе также размещаться и доноры крови. Подобные наклейки появились на маршрутах №№ 21, 65, 520, 18, 446, 1034, которые в городе считаются популярными среди местных жителей.

Еще одно нововведение — в салоне автобуса, который подъезжает к остановке вблизи станции переливания крови, будут звучать слова благодарности донорам.

«Доноры помогают спасать жизни. Чем больше будет доноров, тем больше жизней будет спасено. Выразить слова благодарности — это самое малое, что мы можем сделать. А раз можем, то почему бы не сделать это? Мы решили провести такую акцию и поддержать доноров, напомнить, какое благородное и правильное это дело. Возможно, кто-то из пассажиров вдохновится и решит присоединиться к донорскому движению», — сказал первый заместитель директора МАП № 5 г. Подольск Василий Яицкий.

Кроме стикеров о наличии льготных мест, подготовлено специальное оповещение в салонах автобусов «Мострансавто». Донорская акция «Маршруты к сердцу» на регулярной основе проходит среди работников предприятия. С каждым годом число сотрудников, принявших участие, растет.

Донорская кровь помогает пациентам, которые нуждаются в переливании. Медики назначают процедуру по разным причинам: различные заболевания, чрезвычайные ситуации.

