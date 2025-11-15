Новая плитка, освещение и диалог с жителями: как прошла выездная проверка благоустройства в Подольске

На территории парка в рамках реконструкции обновили плиточное покрытие, освещение и видеонаблюдение, установили современные малые архитектурные формы.

«Благоустройство завершено в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева. Появилась новая воркаут-зона, полностью обновлены две детские площадки с безопасным покрытием и актуальными игровыми элементами. Высадили дополнительные деревья, в том числе на кленовой аллее, заложенной в 2018 году работниками "ЗиО-Подольск". Сквер получился уютным и по-настоящему комфортным — уверен, он станет местом, куда захочется прийти всей семьей», — сказал Артамонов.

Во время объезда глава округа проверил дворы и дома, расположенные на улицах Молодежной и Долгого. Григорий Артамонов обратил внимание на содержание территорий, которое можно назвать удовлетворительным. Некоторые вопросы требуют отдельного внимания, например, уборка придомовых пространств. Глава Артамонов поручил профильным специалистам решить ряд вопросов.

В ходе выездной проверки глава обсудил с коллегами взаимодействие с местными жителями. Важно вести диалог с населением, чтобы люди были проинформированы об уже проделанной работе и планах на будущее. Рекомендовано также разместить сведения по обслуживанию газового оборудования. Их можно распространить в подъездах. Для жителей необходимо разместить актуальные сведения: контактные данные аварийных и обслуживающих служб, инструкции по безопасной эксплуатации газового оборудования, а также утвержденный график плановых осмотров. Глава обратил внимание, что забота о людях в округе в приоритете.

«Это не формальность, а реальная забота о людях. Благодарю всех, кто вкладывает силы в развитие Подольска — от подрядчиков до инициативных жителей. Продолжаем работать», — заключил Артамонов.

После завершения земляных работ поручено также восстановить газоны и тротуары.

Ранее сообщалось, что в сквере имени Пестова Подольска устанавливают камеры видеонаблюдения.