«Это типичная теория заговора»: эксперт рассказал о влиянии «кейса Долиной» на рынок недвижимости

Эксперт рынка недвижимости Виктор Галкин прокомментировал распространенное мнение о том, что скандалы с мошенничеством по аналогии с «кейсом Долиной» выгодны застройщикам, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, после громкого мошенничества с недвижимостью народной артистки РФ Ларисы Долиной в Сети появляется много различных предложений. Например, громкое дело выгодно застройщикам: потенциальные покупатели якобы будут бояться приобретать квартиры у пожилых людей. Они откажутся от вторичного рынка и отдадут предпочтение новостройкам. Эксперт Галкин не разделяет данную точку зрения.

«Это типичная теория заговора. Хоть какой-то смысл в таких разговорах имелся бы при условии, что все приобретают квартиры за „живые“ деньги. Но тогда и рынок бы у нас процветал, а не переживал кризис», — высказал мнение эксперт рынка недвижимости Виктор Галкин.

Эксперт отметил, что в современных рыночных условиях приобретение жилья в новостройках преимущественно финансируется через специальные ипотечные программы для семей, а также за счет средств, вырученных от продажи покупателем имеющейся недвижимости. К этим источникам нередко добавляются личные сбережения или дополнительные заемные средства. Ключевым звеном в этой цепи является успешная продажа существующей квартиры, выручка от которой зачастую формирует первоначальный ипотечный взнос. Без решения этой задачи покупка нового жилья становится практически невозможной.

«Другое дело, что к покупкам недвижимости у пожилых продавцов, вероятно, многие будут подходить с большей осторожностью, такие квартиры будет продать сложнее. Но я не думаю, что это обрушит в целом цены на рынке вторички или остановит продажи», — рассказал собеседник «РосБалта».

Виктор Галкин высказал мнение, что скорейшая нормализация рынка остается важнейшим условием для поддержания его стабильности.

Ранее сообщалось, что адвокат назвал четыре действия после хищения средств с банковской карты.