«Это ты на фото?»: мошенники придумали новую схему обмана

Фото сопровождается текстом с вопросом: «Это ты на фото?». Однако снимка сразу не видно. Чтобы удостовериться, необходимо открыть файл.

«Но само фото не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл и имеет расширение АРК», — рассказала Храпунова.

Сообщение приходит от неизвестного контакта. При скачивании файла на устройство автоматически устанавливается вредоносная программа. Мошенники таким образом получают доступ к любым персональным данным собственника гаджета, например, к приложениях онлайн-банков.

Эксперт Алла Храпунова рассказала, что людьми часто движет любопытство, поэтому они открывает файл. Культура современного интернет-общения также создает благоприятную почву для подобной схемы мошенничества, ведь молодые люди часто перекидывают другу другу различные картинки. Эксперт призвала россиян быть бдительными.

Эксперт напомнила, что фотографии не могут иметь расширение АРК. Кроме того, она рекомендует установить на свой гаджет антивирусную программу и в настройках активировать запрет на автоматическую загрузку программ, файлов и фото. Не стоит доверять неизвестным контактам.

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