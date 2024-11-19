Омичка рассказала, как ее обманул на сайте знакомств красивый мужчина

Анкета молодого человека привлекла внимание девушки. Красивый и интересный мужчина написал, что хочет дарить жене цветы и отводить дочку в садик. Омичка начала общение, которым осталась довольна. Молодой человек отличался широким кругом интересов, был романтичным и внимательным. Во время знакомства мужчина рассказал, что хорошо зарабатывает на инвестициях.

«На тот момент я об этом ничего не знала, стало интересно. Через несколько дней он написал, что у него для меня хорошая новость — в их бизнес-команде освободилось место», — рассказала Городу55 омичка Мария (имя изменено).

Молодой человек отправил данные девушки, как он сказал, трейдеру. Далее она выполняла все указания: прошла регистрацию на сайте, пополнила личный счет и составила список, на что потратит первые заработанные 100 тыс. руб. Мария выполнила каждый пункт.

Позже с девушкой связался другой специалист Алексей, которого лжетрейдер Сергей назвал профессионалом. Так омичка совершила первую операцию. Она интересовалась, когда получит прибыль. Девушке поясняли, что особенность международного рынка в долгом ожидании перевода.

Мария решила найти информацию об Алексее в интернете, но ее там не было. Тогда девушка начала требовать деньги от своих новых «партнеров». В итоге она написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что женатый уфимец на сайте знакомств встретил мошенницу и оставил семью без денег.