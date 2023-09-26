«Это уровень примитивный»: Актер Сухоруков высказал мнение о выходе фильма «Брат-3»

Актер Виктор Сухоруков, который прославился, в частности, после съемок в фильме «Брат», негативно оценил выход анонсированной ранее киноленты «Брат-3», пишет интернет-издание « Абзац ».

«Скажу главную фразу: я к этому не имею никакого отношения», -заявил актер Виктор Сухоруков

Актер отметил, что не собирается смотреть фильм. Это в первую очередь не нужно устроителям, значит, и актер не будет тратить личное время на то, что не вызывает у него интерес.

Виктор Сухоруков отметил, что никто из тех людей, кто работал над «Братом», не принимал участие в съемках третьей части: ни актерский состав, ни команда режиссеров и сценаристов.

«И обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвёртая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный», - отметил актер

Автор фильма «Брата-3» также заявлял, что новая история совершенно никак не связана с дилогией Алексея Балабанова, несмотря на одноименное название.

В социальных сетях многие пользовали были возмущены выходом фильма «Брат-3», который запланирован на 23 ноября. Люди считают, что таким способом автор ленты пользуется популярностью первого фильма и вводит в заблуждение зрителей.

Режиссер Валерия Переверзева представила картину «Брат-3» в виде нескольких киноновелл. В центре внимания будет жизнь генерала и его дочери, главы преступной группировки и бандиты. Жанр - криминальная драма.