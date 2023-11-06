Россия вынуждена зеркально отвечать странам Запада и США, которые не позволяют представителям российского МИДа решать дипломатические проблемы за границей. В Брюсселе дали четкие указания другим странам, чтобы представителей из российского МИДа не приглашали ни на какие приемы. Запрещена и обратная связь - они также не могут посещать встречи, которые инициировала РФ.

«Европейские дипломаты, которые в других странах трудятся должны властям стран пребывания сообщить, что когда бывают официальные приемы, чтоб ни в коем случае не размещали европейцев рядом с российскими дипломатами. Это уже болезнь. Это совершенно ненормально», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Страны Запада, а также США и Канада, частично прервали связи с Россией. В связи с этим МИД РФ работает над тем, чтобы установить дружеские отношения со странами мирового большинства, расширять сотрудничество.

«Мы существенно перераспределили человеческие ресурсы внутри МИДа и на нашем заграничном фронте. Я имею ввиду посольства и генеральные консульства», - сказал министр Лавров, выступая на просветительском марафоне «Знание.Первые»

Выступая на мероприятии, Сергей Лавров также поделился опасениями, что мир находится на грани большой войны. Англосаксы предпринимают для этого все необходимые меры. Украина - наглядный пример, как можно ослабить страну и уничтожить ее государственность, пишет агентство «РИА Новости».

Запад действует по классической схеме - использует чужие ресурсы, уничтожает страну, при этом европейские и американские лидеры не жертвуют своими территориями или людьми. Страны полностью контролируют внутриполитические аспекты и манипулируют руководителями других держав.