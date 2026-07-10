Студия за ₽2,6 млн в Электрогорске и однушка в Луховицах за ₽3,8 млн: где в Подмосковье самое дешевое жилье

REGIONS изучил свежие базы объявлений и составил рейтинг самых доступных квартир в Московской области. Среди новостроек лидируют Луховицы со студией 28,3 квадратных метра за ₽3,8 млн и однушкой за ₽5,38 млн с предчистовой отделкой, Ивантеевка со студией 30,4 «квадрата» за ₽4,3 млн, а также Ленинский округ, Домодедово и Одинцово, где цены на компактное жилье стартуют от ₽4,56 млн до ₽5,2 млн.

При этом застройщики предлагают разные варианты отделки — от черновой до готовой евроотделки, а в шаговой доступности заявляются школы, детские сады и спортивная инфраструктура.

На вторичном рынке порог входа еще ниже. Самый дешевый лот — студия в Электрогорске за ₽2,6 млн, за ней следуют однушки в Озерах за ₽2,7 млн, Решетниково — ₽3,6 млн, Клину — ₽3,7 млн и Ногинске — ₽4,4 млн за просторные 44,1 «квадрата». По данным Мосстата, средняя зарплата в регионе составляет ₽100–125 тыс., и при стоимости квартиры ₽5,5 млн с первоначальным взносом 15 процентов ежемесячный ипотечный платеж выйдет в районе ₽35–40 тыс., что по силам семье с двумя работающими. Чтобы накопить на стартовый взнос, откладывая по ₽20–30 тыс. в месяц, потребуется от года до полутора лет, а госпрограммы способны заметно ускорить процесс. Покупка вторички дешевле на старте, но требует тщательной проверки документов и состояния дома, чтобы дешевая цена не обернулась дорогим капремонтом.