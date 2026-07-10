Загородный детский лагерь вместо резиденции: что предлагают сделать с замком иноагента Галкина в Подмосковье

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в интервью NEWS.ru предложил изъять в пользу государства замок иноагента-шоумена Максима Галкина*.

По словам парламентария, поместье, расположенное в подмосковной деревне Грязь, могло бы быть перепрофилировано под загородный лагерь для детей.

«Я не знаком с планировкой [замка], не знаю, насколько он подходит [под детское учреждение]. Но я уверен, что в нашей стране нужны помещения. Никаких сомнений не вызывает, что нужно забирать», — подчеркнул Шолохов.

Шолохов считает, что столь решительные меры оправданы поведением владельца. Депутат убежден, что государство должно давать жесткий ответ на публичные антироссийские действия. При этом он уточнил, что подобные вопросы должны решаться исключительно в рамках закона. По его мнению, конфискация имущества у лиц, дискредитирующих страну, стала бы логичным продолжением политики по защите национальных интересов.

«Если тебе на голову гадят, то следует реагировать. Возможно, я утрирую, но не очень сильно», — резюмировал собеседник.

Ранее сообщалось, что Сигал снизил цену на роскошный особняк на Рублевке на ₽50 млн.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.