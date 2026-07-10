«Музыка была моей первой мечтой»: Энтони Хопкинс начал музыкальную карьеру в 88 лет

В пластинку вошли произведения, которые актер сочинял на протяжении 60 лет. Альбом записан Филармоническим оркестром под управлением известного дирижера Густаво Дудамеля. Первый сингл Bracken Road уже доступен на стриминговых платформах.

Отмечается, что композиция вдохновлена детскими воспоминаниями Хопкинса о городе Маргам в Южном Уэльсе, где он вырос. Она передает атмосферу улиц, лугов, сельских полей и гор 1940-х годов.

В альбом также вошла композиция My Fatherland, созданная под влиянием традиционной валлийской музыки. Туда же включены произведения, посвященные кинематографу, супруге и племяннице актера. Сам Хопкинс признается, что музыка всегда была его главной страстью.

«Музыка была моим первым желанием, моей первой мечтой. Я сочиняю музыку всю жизнь. Некоторые из этих произведений живут со мной уже десятилетиями, и я по-прежнему к ним возвращаюсь», — сказал он.

Ранее актер Энтони Хопкинс встревожил поклонников своей сильной худобой на недавнем снимке.