Подмосковный борец стал призером на первенстве Европы среди юниоров

Подмосковный спортсмен Салим Казмахов (СШОР по единоборствам) стал бронзовым призером на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, которое прошло с 6 по 8 июля в Скопье (Северная Македония). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в весовой категории до 63 кг. На первом и втором месте в ней оказались борцы из Украины и Армении соответственно. По итогам европейского первенства российская сборная заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 175 медалей.

Состязания являются одним из ключевых международных стартов для молодых спортсменов. Они позволяют отобрать сильнейших для формирования национальной сборной и подготовки к чемпионатам мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.