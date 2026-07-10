Студия за ₽2,6 млн и ипотека по ₽35 тыс.: сколько стоит самый дешевый вход в собственное жилье

Вторичный рынок Подмосковья позволяет войти в собственное жилье с минимальными накоплениями. Как выяснили REGIONS , студию в Электрогорске можно найти за ₽2,6 млн, однушку в Озерах — за ₽2,7 млн, а в Решетникове — за ₽3,6 млн. В Клину квартира площадью 31 кв. м стоит ₽3,7 млн, в Ногинске — ₽4,4 млн за 44,1 «квадрата».

При средней зарплате по области в ₽100–125 тыс. на первоначальный взнос в 15% от ₽5,5 млн потребуется около года-полутора накоплений по ₽20–30 тыс. в месяц. Ежемесячный ипотечный платеж в этом случае составит ₽35–40 тыс., что подъемно для семьи из двух работающих. Однако эксперты предупреждают: перед покупкой вторички нужно обязательно проверять выписку из ЕГРН, отсутствие обременений и состояние инженерных сетей, чтобы дешевая цена не обернулась дорогим капремонтом.