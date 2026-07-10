«Я долго искал любовь»: Дранга признался, что счастлив в браке с Муцениеце

Артист признался, что долго искал любовь и наконец нашел ее, а семья для него — основа всего.

«Выбор партнера и доверие к нему — это стратегически важное и необходимое в жизни решение. Я желаю абсолютно всем и каждому, у кого семьи еще нет, почувствовать, что это такое и какое это счастье. А тем, кто каким-то образом потерял это, обрести вновь», — сказал Дранга.

В декабре 2025 года Агата родила Петру дочь. Это первый общий ребенок пары. Петр активно участвует в воспитании девочки и не жалеет средств на нее. По данным СМИ, семья проживает в роскошном коттедже стоимостью около ₽50 млн.

Свадьба Муцениеце и Дранги состоялась 25 августа 2025 года в Императорском яхт-клубе. Торжество обошлось минимум в ₽6 млн, утверждают источники.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце уехала с детьми от актера Павла Прилучного из России.