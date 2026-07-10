Исполнитель роли Человека-паука Холланд подтвердил тайную свадьбу с Зендеей

Исполнитель роли Человека-паука в киновселенной Marvel Том Холланд наконец подтвердил слухи о свадьбе с актрисой Зендеей. В интервью журналу Esquire актер впервые публично высказался об их браке.

Разговоры о тайной церемонии появились еще в марте, после премии SAG Awards. Тогда стилист Зендеи Лоу Роуч заявил, что актеры уже официально стали мужем и женой. Спустя несколько месяцев Холланд решил расставить все точки над i.

По словам актера, свадьба прошла зимой в узком кругу семьи и друзей. Церемония была закрытой: гостям запретили пользоваться телефонами и обязали подписать соглашения о неразглашении.

Более того, ажиотаж вокруг личной жизни Холланда дошел до того, что его бабушку ввели в заблуждение свадебные фотографии, созданные искусственным интеллектом, ведь пожилая женщина поверила в их подлинность.

В интервью Холланд признался, что считает Зендею главным человеком в своей жизни. Он назвал ее своим лучшим другом и заявил, что счастливее всего, когда находится рядом с ней.

Ранее певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассекретили свадьбу в День семьи, любви и верности.