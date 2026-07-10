SHAMAN опроверг слухи о миллионных гонорарах за «Кремлевский проект»

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, ответил на обвинения в «Кремлевском проекте», сообщает Teleprogramma.org. Он сравнил себя с народной артисткой РФ Аллой Пугачевой, которая, по его словам, в свое время тоже была близка к политикам.

По словам Дронова, народная любовь не может быть искусственной. Он назвал себя «кремлевской звездой» и высказался о слухах о миллионных гонорарах.

«Они, конечно же, преувеличены, раздуты. Я не зарабатываю ни больше, ни меньше артистов такого же уровня. Выступаю на сцене с четырех лет», — сказал SHAMAN.

Он резко ответил на критику своего образа. По словам артиста, многие негативно высказываются о его машине и образе жизни, так как считают, что настоящий патриот не должен использовать иностранные «блага цивилизации».

«Никто из них не задается вопросом, сколько я сам плачу в казну, помимо зарплаты своей огромной команде, сколько добрых дел совершено с оглаской и без», — отметил Дронов.

Также Ярослав прокомментировал выход недавнего клипа «Россия-мама», в котором использовал лица уехавших из страны иноагентов. Он заявил, что не боится судебных исков от них.

Ранее продюсер Леонид Дзюник высказался о тайной свадьбе SHAMAN и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.