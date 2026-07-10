Жителям Подмосковья рассказали, как получить соцсправки в Доброделе

Жители Подмосковья могут получить несколько социальных справок по одному заявлению в мобильном приложении Добродел. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого пользователям нужно авторизоваться, перейти в раздел Услуги – Документы – «Справки Минсоцразвития МО» и заполнить онлайн-форму. Готовый документ появится в личном кабинете.

По одной заявке можно будет получить справки о получении (неполучении) пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы, о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи. Услугу предоставляют бесплатно в течение одного-пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.