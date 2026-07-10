Настоятель Никольского храма в селе Лямцино, духовник Православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедове протоиерей Александр Трушин развеял распространенные суеверия, связанные с первыми сорока днями после смерти. По его словам, мнение о том, что в этот период нельзя раздавать вещи покойного, делать ремонт или распоряжаться имуществом, — абсолютное суеверие, передает REGIONS .

Напротив, именно в первые сорок дней следует совершить как можно больше добрых дел в память об усопшем, поскольку на сороковой день Господь судит душу и определяет её вечное местонахождение, и близкие стараются умолить Бога о милости.

Священник категорически осудил употребление алкоголя на поминках и тем более на кладбище. Он подчеркнул, что лить спиртное на могилу, ставить стакан или оставлять бутылки — это грех, а оставленная тара привлекает пьяниц, которые оскверняют захоронения. При этом существуют добрые традиции, не противоречащие православному учению. Например, посыпать на могилу кусочки хлеба для птиц, которые, как птицы небесные, возносят молитвы к небу. Отец Александр подчеркнул, что никакие пьянки не поощряются, а главное в первые сорок дней — молитва в церкви, милостыня и добрые дела родственников.