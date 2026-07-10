Озвучившая Чебурашку Кузьмина показала архивное фото с мужем-белорусом

Озвучившая культового героя — Чебурашку, 39-летняя актриса Ольга Кузьмина поделилась архивной фотографией со своей свадьбы, пишет Super. Снимки вызвали интерес у подписчиков, и актриса решила рассказать, почему в их семье отмечают две важные даты.

Официально Кузьмина стала женой белорусского гида Евгения Апанасевича 7 июля 2023 года. Церемония прошла в Москве, но без пышного торжества. Супруги не наряжались, так как планировали просто расписаться.

Настоящий праздник состоялся 14 августа. Мероприятие прошло на родине супруга — в Белоруссии. Там молодожены отпраздновали событие в кругу семьи и друзей. На торжестве уже были и свадебное платье, и гости, и атмосфера настоящего праздника.

Теперь в семье Ольги и Евгения две значимые даты: 7 июля — день официальной регистрации, и 14 августа — день, когда они почувствовали себя по-настоящему мужем и женой. Актриса признается, что обе даты важны для них, и они с теплотой вспоминают каждый из этих дней.

Ранее актриса Кристина Асмус поделилась черно-белыми архивными снимками из детства.