Шторм идет на Москву: энергетики перешли в режим повышенной готовности и развернули дизель-генераторы

«Россети Московский регион» перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. По данным компании, 10 июля 2026 года в регионе ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 23 метров в секунду. К ликвидации возможных технологических нарушений подготовлены 303 бригады — это почти 1 200 специалистов и 364 единицы спецтехники. При необходимости для временного электроснабжения потребителей задействуют 185 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 72 мегаватта.