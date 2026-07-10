Шторм идет на Москву: энергетики перешли в режим повышенной готовности и развернули дизель-генераторы
«Россети Московский регион»: введен режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото: [Медиасток.рф]
«Россети Московский регион» перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. По данным компании, 10 июля 2026 года в регионе ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 23 метров в секунду. К ликвидации возможных технологических нарушений подготовлены 303 бригады — это почти 1 200 специалистов и 364 единицы спецтехники. При необходимости для временного электроснабжения потребителей задействуют 185 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 72 мегаватта.
В компании налажено непрерывное взаимодействие с подразделениями МЧС, органами власти, местного самоуправления и метеорологическими службами Гидрометцентра, ведется постоянный мониторинг погодных условий. Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220, короткому номеру 220 либо через виртуального помощника Электру на сайте компании.