От ₽3,8 млн до ₽5,38 млн: где в Подмосковье продают самые дешевые студии и однушки с отделкой

Застройщики Московской области выводят на рынок бюджетные студии и однушки. По данным REGIONS , минимальные цены начинаются от ₽3,8 млн. Лидером оказались Луховицы: студия 28,3 кв. м с предчистовой отделкой обойдется именно в такую сумму, а однушка 39,9 «квадрата» — в ₽5,38 млн.

В Ивантеевке студию 30,4 кв. м продают за ₽4,3 млн, но без отделки. Ленинский округ предлагает студию 22,8 кв. м за ₽4,56 млн с несколькими вариантами готовой отделки. В Домодедове стартовая цена студии 21,9 кв. м — ₽4,9 млн, а в Одинцове студия 30,5 кв. м с евроотделкой стоит от ₽5,2 млн. Во всех локациях заявлены школы, детсады и транспортная доступность.