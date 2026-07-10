В Подмосковье провели проверку по обращению участника СВО о бездействии УК

Прокуратура Московской области провела проверку по обращению участника специальной военной операции о бездействии управляющей компании и помогла восстановить его права. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, заявитель и другие жильцы многоквартирного дома, расположенного в Наро-Фоминском округе, неоднократно обращались в управляющую компанию по вопросу устранения протечки внутридомового водопровода. При этом компания не принимала достаточных мер, на фоне чего была повреждена внутренняя отделка ряда квартир и мест общего пользования.

Наро-Фоминская городская прокуратура внесла руководителю организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После этого УК провела необходимые ремонтные работы в квартирах жильцов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.