«Это уже за гранью»: Подросток подарил учителю Береславской СШ две гвоздики

В Волгоградской области подросток подарил учительнице в честь профессионального праздника две гвоздики. История вызвала резонанс в социальных сетях, сообщает издание « НовостиВолгограда.ру ».

Видео попало в сеть. В пустом классе сидит учительница. К ней заходит подросток в черной балаклаве. В руках – две гвоздики. Пользователи социальных сетей утверждают, что они были перемотаны черной лентой, но на видео этого не видно. Другой школьник снимает происходящее на камеру.

Учительница сразу замечает, что гвоздик всего две. Спрашивает, почему так. Подросток молча разворачивается и уходит, а педагог идет за ним, чтобы отдать цветы.

За считанные часы видео стало вирусным. Мнения пользователей разделились. Жители Калачевского района сообщили, что инцидент произошел в Береславской СШ. В администрации учебного заведения корреспонденту издания «НовостиВолгограда.ру» подтвердили данную информацию, но никаких пояснений не предоставили.

Люди посчитали поведение подростка возмутительным. Даже если есть конфликт с данным учителем, молодой человек вел себя некорректно.

«Лучше бы эти гвоздики родителям принес за такое воспитание»

«Какие бы ни были отношения с учителем, нельзя так открыто желать смерти, это уже за гранью.»

«Таких детей нужно исключать из школ.»

Один пользователь отметил, что ребенку просто не уделяют внимание дома. Таким способом он пытается самоутвердиться, поэтому действует не из плохих намерений.