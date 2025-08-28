«Этого делать нельзя категорически»: после атаки БПЛА на Самарскую область губернатор обратился к жителям

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале обратился к жителям региона с настоятельной просьбой не публиковать в соцсетях и мессенджерах фото и видео с мест падения беспилотных летательных аппаратов, сообщил sovainfo.ru.

Губернатор отметил, что ранее уже обращался с подобной просьбой. Однако фото и видео по-прежнему появляются в Сети. Глава региона призвал жителей, администраторов мессенджеров и пабликов, представителей СМИ ответственно относиться к информации, которую они размещают в публичном пространстве. Важно всегда думать о возможных последствиях.

«Повторяю: этого делать нельзя категорически!» — предупредил губернатор Самарской области.

Глава пояснил, что противник использует размещенные снимки и видео для последующих атак на регион. Кроме того, он глумится над опубликованной информацией. Искажая факты, распространяет неправдивые данные.

«Авторы таких публикаций способствуют преступным действиям врага», — написал Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области поблагодарил военнослужащих РФ, которые оперативно реагируют на появление БПЛА в регионе и принимают эффективные действия. Подобные меры помогают минимизировать урон. Не менее своевременно приступают к работе сотрудники экстренных служб, которые устраняют последствия атак. Так, в регионе возник пожар, который был ликвидирован в сжатые сроки. Глава призвал местных жителей стать с военнослужащими, силовыми структурами и оперативными службами единой командой.

«Самарская область – наш общий дом», — заявил губернатор Федорищев.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области после атаки БПЛА ВСУ было парализовано движение поездов.