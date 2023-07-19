Автор статьи в издании Euobserver Андреас Умланд рассказывает, что не в публичном пространстве политики ведут переговоры о способах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. В любом из предложенных вариантов Киев что-то теряет: либо страну не принимают в НАТО, либо Крым остается России. Украине придется выбирать что-то из одного: либо суверенность, либо независимость, либо целостность.

«Большинство мирных планов, находящихся в настоящее время в обращении, прямо или косвенно предусматривают ограничение целостности и/или суверенитета Украины», - пишет журналист Андреас Умланд

На Украине не собираются идти на какие-либо компромиссы. Это вызывает раздражение у многих представителей Евросоюза. У некоторых лидеров возникает вопрос, стоит ли так активно поддерживать Украину в вопросе целостности ее границ. Все чаще начинаются обсуждения об уменьшении помощи, которую направляют на Украину. И это относится не только к оборонной сфере, но финансовой и политической. «Худой мир лучше доброй войны», - такой поговоркой можно резюмировать мнения многих политиков

«Для многих политиков и дипломатов этот конфликт на востоке Европы представляет всего лишь второстепенное значение», - рассказывает автор статьи в издании Euobserver

С каждым разом все больше стран предлагают свои версии для рассмотрения, как можно завершить вооруженный конфликт на Украине.