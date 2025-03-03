Euractiv: ЕС не готов действовать без США по урегулированию конфликта на Украине

Несколько европейских лидеров призвали президента Украины Владимира Зеленского наладить отношения с США, а не рассчитывать на помощь исключительно со стороны Евросоюза, сообщил портал Euractiv.

По данным издания, подобный совет украинскому президенту дали лидеры тех стран ЕС, которые публично заявляли о безоговорочной поддержке Киева в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций. Они заявили, что предпочли бы видеть Украину в качестве одного из американских партнеров.

По данным портала, после неуспешных переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в ЕС состоялись две встречи, во время которых обсуждали дальнейшие способы поддержки Украины. Ни одна из них не привела к конструктивному диалогу участников и конкретным выводам. Euractiv называет возможную причину отсутствия четкой позиции ЕС в организации нет явного лидера. Страны не готовы идти против мнения США. Евросоюз готов помогать Киеву, но действуя в соглашении с американской стороной.

Ранее сообщалось, что в ЕС забеспокоились из-за намерений фон дер Ляйен расширить полномочия Брюсселя.