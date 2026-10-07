В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке вечером
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Вечером в среду, 7 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном движение затруднено на ряде подмосковных шоссе: Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Горьковском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве призвали участников движения быть аккуратными и внимательными на дорогах: держать дистанцию, не превышать скорость, а также соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.