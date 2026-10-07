«Светлый город» в Королеве: программа модернизации освещения выполнена более чем наполовину

В наукограде продолжается масштабная модернизация системы наружного освещения в рамках проекта «Светлый город». В этом году работы ведутся сразу на 12 адресах — их выбрали с учетом обращений жителей.

Первые результаты королевцы уже видят: освещение запущено в штатном режиме на Полевом проезде и на улице Болдырева. Сейчас специалисты активно ведут электромонтажные работы — подключают кабельные линии на улицах Тихомировой и Большая Комитетская. Параллельно на улице 50‑летия ВЛКСМ идет демонтаж старых железобетонных опор.



Важное направление модернизации — замена самих светильников. Из 1150 неэнергоэффективных фонарей уже обновлено свыше 700: их заменили на современные светодиодные. Новые LED‑светильники уже горят на Октябрьском бульваре, улицах Коминтерна (дворовые территории), Грабина, Фрунзе, Болдырева, Гагарина и другим адресам.



Следующий этап проекта — обновление 27 шкафов управления наружным освещением с внедрением автоматизированной системы контроля. Это позволит еще эффективнее управлять городским освещением и сделает городскую среду комфортнее для жителей и гостей Королева.