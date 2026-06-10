Эвакуировали 107 детей: во время показа детской сказки загорелся кинотеатр «Юбилейный»

В кемеровских социальных сетях появилась информация об эвакуации посетителей кинотеатра «Юбилейный». Причиной стал пожар, сообщил VSE42.RU .

По предварительным данным, возгорание произошло в подвальном помещении — там загорелись вещи на площади около 4 кв. м. Согласно информации, огонь потушили еще до прибытия пожарных подразделений. Люди покидали здание самостоятельно. Всего эвакуировались 152 человека, из них 107 детей. Пострадавших нет.

По данным издания, на данный момент причина пожара пока не установлена. Сотрудники МЧС готовят официальный комментарий о случившемся.

Очевидцы рассказали NGS42, что к зданию киноцентра прибыли несколько экипажей МЧС и полиции. Сотрудники экстренных служб оперативно оцепили подходы к «Юбилейному». В момент происшествия в киноцентре проходил показ детской сказки, на который и пришли школьники вместе с родителями.

Как пояснил собеседник издания, сообщение о происшествии поступило около часа дня (по местному времени) от работников кинотеатра.

«Пожар потушен до прибытия. Самостоятельно эвакуировали 152 человека, из них 107 детей, пострадавших нет», — сообщили NGS42 в МЧС.

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