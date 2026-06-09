Бумажные самолетики с огнем: ребенок сжег квартиру соседей в Мурино, семья осталась без жилья

В городе Мурино Ленинградской области 11-летний ребенок устроил пожар в квартире соседей с помощью бумажных самолетиков. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на восьмом этаже дома на Екатерининской улице. В загоревшейся квартире в тот момент находилась 11-летняя девочка с собакой. Школьница успела выбежать, захватив питомца, и обратилась за помощью к соседям. Пожарные оперативно прибыли и потушили огонь, однако жилье практически полностью уничтожено.

Хозяйка сгоревшей квартиры нашла свидетеля, который утверждает, что несовершеннолетний из верхней квартиры несколько дней подряд запускал горящие бумажные самолетики. Мужчина допускает, что именно один из них стал причиной возгорания. Пострадавшая семья сейчас вынуждена жить у знакомых. Жители Мурино намерены потребовать от родителей подростка денежную компенсацию за уничтоженное жилье и имущество. В правоохранительных органах пока не комментировали инцидент. Полиция, вероятно, проведет проверку и решит вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка и причинение ущерба.

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