Эвакуировали 40 жильцов: в многоэтажном доме Свердловской области прогремел взрыв

В пятиэтажном доме в городе Серов произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщил телеграм-канал Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что информация об инциденте поступила в 09:24 по местному времени. Хлопок раздался в квартире, расположенной на пятом этаже. Последующего возгорания не произошло. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 40 человек. Четырем жильцам понадобилась медицинская помощь.

По информации ведомства, специалисты разбирают строительные конструкции. На месте происшествия находится 27 сотрудников РСЧС и МЧС России. В их распоряжение предоставлена необходимая для работы техника.

«Повреждены чердачное перекрытие и квартира», — указано в сообщении МЧС.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что в числе пострадавших есть дети. Согласно предварительной версии, в квартире находился мужчина. Он поставил греться чайник, после чего произошел взрыв. Специалисты будут проверять данную версию. Очевидцы рассказали, что люди выбегали из дома. Некоторые жильцы эвакуировались с питомцами.

Телеграм-канал СУ СК России по Свердловской области сообщил, что в результате взрыва пострадал ребенок. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. В случае наличия оснований будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ночной взрыв перепугал жителей российского города.