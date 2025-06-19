Ночной взрыв перепугал жителей российского города

В Краснодаре произошел взрыв движущегося автомобиля, в результате которого пострадал водитель. Подробности инцидента сообщает Инфо24.

Огненное ЧП случилось около полуночи на улице Евгения Жигуленко, когда Lada с 25-летним жителем Дагестана загорелась во время движения. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Водитель Lada успел выбраться из горящей машины, но получил ожоги и был госпитализирован.

Очевидцы сообщили о мощном взрыве, после чего, по их сведениям, горящая машина врезалась в припаркованные автомобили. Пламя перекинулось на стоящую рядом «Газель» и еще один автомобиль.

Сотрудники полиции проводят проверку для установления точных причин происшествия. На месте работали пожарные расчеты, которым удалось оперативно локализовать возгорание.

Ранее сообщалось, что звуки взрывов гремят над Тегераном. Израиль возобновил атаки на территорию Ирана.