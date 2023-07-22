Эвакуированные жители Херсонской области из-за подрыва ГЭС возвращаются домой

Владимир Сальдо завил на странице своей социальной сети, что в регион вернулось около 30% эвакуированного населения – это две с половиной тысячи человек.

Подтопление Каховской ГЭС произошло в июне вследствие нанесения ударов со стороны Украины. Это привело к ущербу для мирных жителей, которые были вынуждены эвакуироваться. Негативно отразилось и на развитии сельского хозяйства. Удар стал причиной экологического бедствия, на это обратил внимание президент РФ Владимир Путин.