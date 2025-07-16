Эвакуированы 30 человек: стало известно, как жители Новокузнецка пережили ночь

В ночь на 16 июля в Новокузнецке вспыхнуло три пожара, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную пресс-службу МЧС.

По информации издания, еще два возгорания были зафиксированы на территории Новокузнецкого округа. Спасатели отметили, что один из масштабных пожаров произошел в жилом доме поселка Металлургов. Жильцам удалось эвакуироваться до прибытия специалистов. Огонь уничтожил 4 кв. м кровли. Спасатели добились стабилизации ситуации.

«До прибытия подразделений ПО самостоятельно эвакуировались 30 человек (из них 5 детей)», — уточнила пресс-служба МЧС корреспонденту «Сибдепо».

По информации издания, на территории округа в ночь на 16 июля также были зафиксированы другие возгорания: горели хозяйственные постройки, автомобили, сарай и недостроенный частный дом. Спасатели работали всю ночь, чтобы не допустить распространения огня на другие здания.

Спасатели установят предварительные причины возгораний, которые при помощи различных лабораторных исследований подтвердят или опровергнут сотрудники правоохранительных органов. Напомним, что на прошлой неделе в Новокузнецке также горел многоэтажный дом. Специалисты предположили, что жилые помещения умышленно подожгли.

Ранее стало известно, что сообщение о возгорании после трех ударов молнии в Рязани оказалось фейком.