Эвелина Бледанс, Роман Юнусов, Виолетта Чиковани: Звездное трио посетило Нижний Новгород

В среду, 19 июля, жители и гости Нижнего Новгорода встречали на улице звездное трио: актрису Эвелину Бледанс, юмориста и телеведущего Романа Юнусова и блогер Виолетту Чиковани, сообщает newsnn.ru . Корреспондент издания выяснил, чем представители шоу-бизнеса занимались в городе.

19 июля в Нижнем Новгороде Эвелина Бледанс, Роман Юнусов и Виолетта Чиковани участвовали в съемках для программы, которая будет презентована на телеканале «ТВ-3». В настоящее время формат телешоу не оглашается, но корреспондент издания увидел в руках у юмориста Юнусова географическую карту города. Можно предположить, что программа будет посвящена путешествиям.

Актриса Эвелина Бледанс на странице в своей социальной сети поделилась, как проходила работа. В этот день моросил мелкий дождь и задувал ветер, но команде пришлось целый день сниматься на открытом пространстве, постоянно меняя городские локации. Звезд замечали то на улице Большой Покровской, то на Рождественской. Это любимые места многих туристов. Смена длилась 20 часов, отметила Бледанс.