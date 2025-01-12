Event-менеджер: $250 тыс. за выступление на корпоративе запросила группа «Ленинград»

Представители event-рынка рассказали РБК, что на корпоративах сезона 2024-2025 особенным спросом пользовались Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Zivert и рэпер Баста.

Представители event-рынка отметили, что молодые исполнители менее востребованы, чем их коллеги более старшего возраста.

Владелец агентства Тарас Зобнин заявил, что к хедлайнерам первого эшелона может отнести Zivert, Люсю Чеботину, Полину Гагарину, Анну Асти, Григория Лепса и группу «Руки Вверх».

«Иванушки» уже у нас приблизились к первому эшелону с недавних пор, потому что цена очень сильно на них подросла, в пять раз», — добавил Зобнин.

Эксперт Зобнин добавил, что ко второму эшелону может отнести певцов Егора Крида и Jony. Генеральный директор event-агентства Big Jack Николай Андреев рассказал, что особой популярностью у россиян пользовались группы «Ночные снайперы» и «Звери», а также исполнители — Леонид Агутин, Антон Беляев, Zivert и Баста.

Один из собеседников на event-рынке рассказал РБК о доходах некоторых звезд. Так, группа «Ленинград» заявила, что готова выступить на корпоративе за $250 тыс.

«Не знаю, с чем это было связано, но цена вот была такая», — сообщил РБК один из собеседников на event-рынке.

По данным собеседника издания, Валерий Меладзе может выступить за 15 млн руб. На корпоративы приглашают не только исполнителей, но и ведущих. Самыми высокооплачиваемыми на рынке считаются участники Comedy Club.

Ранее сообщалось, что клуб в Якутии оштрафовали за вечеринку с участием трансгендеров.