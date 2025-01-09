Клуб в Якутии оштрафовали за вечеринку с участием трансгендеров

Якутский городской суд РС(Я) признал виновным ООО «Джинлун» в организации шоу, во время которого был нарушен общественный порядок. Суд назначил штраф в размере 250 тыс. руб., сообщил телеграм-канал судейского сообщества Республики Саха (Якутия).

В сообщении указано, что в одном из ночных клубов 2 января состоялась вечеринка. Гости позволяли себе находиться в общественном месте голыми. Кроме того, был зафиксирован факт пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*.

«По данному факту сотрудниками полиции МУ МВД России «Якутское» в отношении ООО «Джинлун» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ», — указано в сообщении.

В сообщении указано, что организаторы вечеринки признали вину частично. Они не отрицают, что на вечеринке присутствовали два приглашенных гостя, которые развлекали посетителей клуба. Однако организаторы отрицают, что имеют отношение к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В ведомстве утверждают, что собрали большое количество доказательств, в частности, фототаблицы и протоколы показаний граждан.

«Между тем факт совершения административного правонарушения подтверждается рапортами сотрудников полиции, протоколом проведения ОРМ «Наблюдение», — указано в сообщении ведомства.

«Лента.ру» уточнила, что вечеринка проходила в китайском клубе, а приглашенные мужчина и женщина — трансгендеры из Таиланда.

Ранее сообщалось, что китайский клуб-ресторан проверят в Якутске на пропаганду нетрадиционных отношений.

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